Das kalte Herz

Peter Munk lebt als Köhler ein hartes und entbehrungsreiches Leben. Im Dorf ist er nicht gerade hoch angesehen. Er verliebt sich in die Tochter des Glasmachers, doch die ist bereits dem Sohn des Holzhändlers versprochen. So geht Peter in den Wald, wo er auf das Glasmännchen trifft, dem er drei törichte Wünsche äußert und schließlich sogar sein Herz verpfändet. Erst durch ein tragisches Ereignis erkennt Peter, dass er mit kaltem Herzen nicht leben will.