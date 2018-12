Das Kalte Herz

Wilhelm Hauffs Erzählung, eingebettet in sein Märchen „Das Wirtshaus im Spessart“ ist auf den ersten Blick ein schaurig-schönes, romantisches Märchen, auf den zweiten eine irrwitzige Jagd durch die Abgründe der menschlichen Seele und auf den dritten ein Versuch über den Menschen in einer materiellen Welt und den Reichtum des Herzens-eine Geschichte, die Groß und Klein bewegt. Einführung 19:20 Uhr.

Peter Munk, ein armer Köhlerbursche sehnt sich nach Reichtum und Erfolg. Verzweifelt setzt er seine ganze Hoffnung auf die alten Wundergeschichten und sucht sein Glück zunächst beim sagenumwobenen Glasmännlein und dann bei dem als Dämon gefürchteten Holländer-Michel. Er geht mit ihm einen Pakt ein und tauscht sein Herz gegen einen kalten Stein und erhält dafür unermesslichen Reichtum. Doch von nun an kann er sich an nichts mehr erfreuen ...

Wilhelm Hauff, geboren 1802 in Stuttgart, wurde nur 25 Jahre alt. Er schuf so bekannte Werke wie „Der kleine Muck“, „Zwerg Nase“, „Das Wirtshaus im Spessart“ und den historischen Roman „Lichtenstein“. 1827 starb er in Stuttgart.