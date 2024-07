Strassen Kunst Festival

2 Abende voller Fakire, Clowns, Akrobat*innen, Musizierenden und Zaubernden in der Göppinger Hauptstraße. Kommt, so viel ihr könnt!

Nach dem großen Erfolg der Kooperation mit dem Göppinger Stadtfest in den vergangenen Jahren freuen wir uns sehr, in diesem Jahr die neue, fußgängerfreundliche Hauptstraße bespielen zu können. So wird das Göppinger Straßenkunstfestival in diesem Jahr "stand alone" und vor allem auf der Hauptstraße stattfinden und die Göppinger Innenstadt am 10. August 2024 ab 17:00 Uhr und am 11. August 2024 ab 16:00 Uhr in ein großes, buntes Freilufttheater verwandeln. Außerdem planen wir am Abend erstmalig eine große Aftershow!