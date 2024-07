Göppinger Orgelsommer

Lukas Stollhof ist Preisträger verschiedener Orgelwettbewerbe (u. a. Preisträger des ARD-Musikwettbewerbs 2011 in München und des Bachwettbewerbs 2008 in Leipzig) und Träger des Kulturpreises „Junge Künstler“ der Stadt Neuwied (2000). Bei Orgelkonzerten im In- und Ausland kommt sein breit gefächertes Repertoire von Frühbarock bis zur Moderne zum Einsatz. Er ist gefragter Begleiter von Chören und Solisten. Seine musikalische

Vielseitigkeit zeigt sich nicht zuletzt in Komposition und Aufführung eigener Werke.

Seit 2008 ist Lukas Stollhof als Regionalkantor in Oberwesel am Rhein und für das Bistum Trier tätig.

Zahlreiche Konzertreihen und CD-Produktionen mit den Gesamtwerken von Mendelssohn, Schumann, Franck und Liszt zeugen von seinem hohen Können an der Orgel.

Auch Werke von Louis Vierne, J.S. Bach, Maurice Duruflé und Johannes Brahms hat er im Repertiore. Anhören kann man viele dieser Stücke auf seinem Youtube-Kanal.

Für Göppingen hat er ein gemischtes Programm zusammengestellt. Unteranderem kann sich das Publikum auf das virtuose B-A-C-H von Liszt freuen.