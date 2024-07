Philipp Stegmüller: Mitsingkonzert

Die Freude am Singen steht im Vordergrund

Seit fast 20 Jahren kommen Menschen aller Altersgruppen in den Kreisen von Philipp Stegmüller zusammen, um gemeinsam einfache Lieder aus aller Welt zu singen. Die Freude am Singen ohne Leistungsdruck und Vorkenntnisse steht dabei im Vordergrund. Singen macht glücklich, gesund und fördert die Herzkohärenz (Harmonie von Herz und Hirn). Es ist unsere Rückverbindung (Religio) an etwas, das größer ist als wir und auch ein wichtiger Bestandteil spiritueller Traditionen.

Nach einem Studium in Philosophie der Wissenschaft und langjähriger Tätigkeit im Gebiet der Lichtgestaltung widmet sich Philipp Stegmüller heute vertieft dem gemeinsamen Singen in Gruppen, Seminaren und Singkreisen. Seit Jahren singt er auch viel mit Kindern.

Philipp Stegmüller ist Komponist, Produzent von CDs und einem Kinderyoga-Musik-Buch, Seminarleiter und Ausbilder. 2020 gründete er den „Interkulturellen Verein zur Förderung einer nachhaltigen Sing und Kreiskultur“ (vereinkreiskultur.de). Gemeinsam singend beten, in der Hoffnung das „Eine im Vielen“ zu entdecken und so die Grenzen zwischen kulturellen und religiösen Traditionen zu schätzen und gleichzeitig zu überwinden, ist das Ziel.