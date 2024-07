Georgs Jubilee

Geburtstag und Tribal NRG!

Tribal Energy erhellt seit 31 Jahren mit wummernden Bässen das Gemüt zahlreicher Technokraten aus dem Göppinger Umfeld.

Unser Jubilar begleitet seither fast immer dieses freudige Geschehen und auch sonst kennt im süddeutschen-Techno-Raum - so Manche und Mancher - den Protagonisten und Initiator dieser Veranstaltung!

Viele kennen den Jubilar Georg durch seine zahlreichen privaten Events, meist anlässig seines Burzzelstags und oft am Bürgersee in Kirchheim/Teck. Oder fast immer zuverlässig an Silvester zu Hause mit max. 120 Gästen! - selbst die Nachbarn haben dann ein "Anrecht auf gute Musik"! Da "schepperts" auch noch auf der anderen Straßenseite im Wohnzimmer!

Das wollen wir zum Anlass nehmen, eine weitere Runde unvergesslicher Nächte einzuleiten! Der Abend wird von der Tribal Energy - Crew, Mr. Mick, Tim Sharp, Maurice und dem Nürtinger Vinyl-Künstler Ben Jung (Aka BJMuziQ) musikalisch begleitet.