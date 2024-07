8. Göppinger Schloss-Straßen-Fest

Auch in diesem Jahr gibt es, bereits zum achten Mal, für Daheimgebliebene Familien am ersten Sonntag im August wieder das Göppinger Schloss-Straßen-Fest. Von 11-18 Uhr verwandelt sich die Schlossstraße mit dem Museum im Storchen und dem Schlossplatz als Ankerpunkt in eine historische Spielemeile mit vielen tollen Highlights, bei denen Kinder und Familien gemeinsam tolle Abenteuer erleben können.

Vor dem Schloss steht eine nostalgische Seepferdchen-Schiffsschaukel, die ihre Besucher auf einen Höhenflug mit einem tollen Blick auf den Schlossplatz mitnimmt. Daneben sorgt der Kinder- und Jugendzirkus Rondelli mit einem tollen Mitmachangebot für alle Kinder, sowie beeindruckenden Auftritten der eigenen Artisten für ein buntes und fröhliches Treiben. Unter der Anleitung der Zirkustrainer können sich Mutige hier zum Beispiel am Trapez, auf Laufkugeln oder Einrädern und als Seiltänzer versuchen.

Auch das bei den kleinen Gästen beliebte Steckenpferd-Rennen wird es wiedergeben. Um 16 Uhr geht es rund, wenn die Kinder mit ihren Rennpferden an den Start gehen. In kleineren, altersgerechten Gruppen geht es mit den selbst mitgebrachten Steckenpferden oder Tieren aus dem städtischen Rennstall durch einen Hindernisparcours im schattigen Schlossinnenhof.

Weitere Highlights sind unter anderem ein zauberhaftes Märchen-Mitmachprogramm, bunte Basteltische, eine XXL-Reifenrutsche, mittelalterliche Spiele sowie ein Wasserball-Pool.

Natürlich ist auch der voluminöse, zutrauliche und kinderliebe Drache Onil, dessen Revier entlang der Schlossstraße liegt und der den Müll der Besucher gerne an sich nimmt und lautstark verdaut, wieder mit am Start.