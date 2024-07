Ein Ensemble von ca. 20 Musikerinnen und Musikern, geprägt von Menschen, die es mit ihrer Begeisterung für die Musik immer wieder schaffen, die Zuhörer in ihren Bann zu ziehen.

Seit über 30 Jahren spielt die Valley Connection Big Band im süddeutschen Raum. Ursprünglich in Wiesensteig beheimatet ist sie inzwischen in Bad Boll ansässig. Dort wird auch geprobt – in der Regel samstags alle zwei Wochen.

Seit den Anfängen im Jahr 1985 haben neue Besetzungen und die in den Workshops der SWR-Big-Band-Profis erworbene Erfahrung den typischen Big-Band-Sound entstehen lassen.

Die Hobbymusiker*innen kommen aus den verschiedensten Bereichen wie Schule, Bankwesen, Pension, Rentendasein, Polizei, Handwerk, Alt-Jazzer, … sie alle haben in dieser Band ihre musikalische Heimat gefunden.

Die Big-Band-Aufstellung: Eine starke Rhythmusgruppe, 4 Posaunen, 5 Saxophone, 4 Trompeten, ergänzt um die beliebte, erfahrene Sängerin Nina und immer wieder wechselnden „Überraschungsgästen” spielt den typischen Swing, wie er von Ellington, Basie und Goodman in den 30er- und 40er-Jahren geprägt wurde – der Ära der großen Big Bands. Aber natürlich gehören auch moderne Arrangements zum Repertoire. Gespielt wird alles, was zur Band passt, gut klingt und Spaß macht. Die Band sucht auch immer wieder neue Impulse und konnte so im Jahr 2022 den Profi-Musiker Armin Höfer, u.a. langjähriges Mitglied bei der HUGO-STRASSER BIG-BAND und der STEINBACH-GALA-BIGBAND als neuen Leiter des Ensembles gewinnen. Er hat schon bald das Repertoire der Band erweitert u.a. mit Bigband-Arrangements bekannter Pop-Songs wie Surfin‘ USA, Walking On Sunshine oder Eye Of The Tiger.

Das aktuelle Programm wurde sehr sorgfältig von Armin Höfer zusammengestellt!

Der Auftritt findet auf der 3x10m Bühne in der autofreien Hauptstraße gegenüber Gaststätte Prestige statt.