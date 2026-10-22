Das Kind / The Child

In persischer Sprache mit deutscher Übersetzungshilfe

Shieveh Theater Company, Teheran

In enger Kooperation: SETT 2026, HAU Berlin, EuroScene Leipzig, TNC Barcelona, Carré-Colonnes Bordeaux.

Wer übernimmt die Verantwortung für ein Kind, wenn die ganze Welt sich weigert, Verantwortung für die Menschen zu übernehmen, die es zur Welt bringen?

Mit »The Child« schafft die vielfach ausgezeichnete iranische Dramatikerin Naghmeh Samini ein bewegendes politisches Drama, das von einem ebenso einfachen wie eindringlichen Bild ausgeht: Drei geflüchtete Frauen aus dem Irak, Afghanistan und Libyen werden an einer europäischen Grenze festgenommen – mit einem neugeborenen Kind. Jede von ihnen bestreitet, die Mutter des Babys zu sein. Während die Befragungen voranschreiten, entwickelt sich die Geschichte zu einer eindrucksvollen Allegorie über Grenzen, Verantwortung, Solidarität und die Bedeutung von Menschlichkeit.