Das Kinofest 2026

Am 12. + 13. September findet das KINOFEST statt. Du kannst an zwei Tagen deine Lieblingsfilme für nur 5€ ansehen!

Ins Kino gehen ist zweifellos eine der schönsten Freizeitbeschäftigungen. Egal ob mit der ganzen Familie, mit Freunden, dem Partner oder auch alleine. Auf der großen Leinwand mit fantastischem Sound erlebt man die ganze Magie des Films: Große Gefühle, actiongeladene Spannung und Szenen, die uns zum Lachen bringen oder zu Tränen rühren. Im Kino fühlt man die Handlung intensiver und taucht komplett in eine andere Welt ein. Das ist es, was Faszination Kino ausmacht.

Um dieses Erlebnis besonders zu feiern, findet seit 2022 jährlich in ganz Deutschland das sogenannte KINOFEST statt. Hier können Kinofans und alle die es werden wollen ein ganzes Wochenende lang die Magie des Kinos erleben und zwar zum Preis von nur 5 Euro für jede Vorstellung, für jeden Film und in jedem Kino in ganz Deutschland.