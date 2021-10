Margareta Jäger: Futureskills for Leadership

Als Gründerin der Heilbronner Firma Jäger & Jäger Consulting fällt Margareta Jäger aus dem Rahmen: Spät in ihrer Laufbahn wagte sie es, sich als Frau in Heilbronn 2019 selbständig zu machen. Ihre täglichen Erfahrungen aus der Unternehmensberatung hat sie in ihrem Ratgeber „Futureskills for Leadership – Segel setzen für die Führungszukunft“ zusammengefasst. Lernen Sie eine außergewöhnliche Frau aus der Heilbronner Wirtschaft kennen.

