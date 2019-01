Das klein Lumpenkasperle

Das kleine Lumpenkasperle ist aus lauter bunten Stofflappen genäht und gehört einem Büblein. Es ist sein bester Freund und bringt ihn immer zum Lachen. Eines Tages sieht das Büblein in einem Schaufenster jedoch viel schönere und größere Kasperle und Spielfiguren. Plötzlich mag es sein kleines Lumpenkasperle nicht mehr und wirft es einfach aus dem Fenster.

Das kleine Lumpenkasperle erlebt nun auf der Strasse einige spannende und gefährliche Abenteuer. Schließlich wird es von der Großmutter des Jungen auf dem Wagen des Lumpensammlers gefunden. Sie flickt es wieder zusammen und schickt es in einem großen Paket zu ihm zurück. Das Büblein erfährt in der Zwischenzeit schmerzlich, was ihm dieses alte, aber doch heiß geliebte Kasperle bedeutet, und dass es gegen kein Spielzeug der Welt zu ersetzen ist. Wie groß ist die Freude, als das kleine Lumpenkasperle zu ihm zurückkehrt!Das theater herz.eigen bringt das bekannte Kinderbuch sehr poetisch, witzig und bildreich, mit viel Bewegung, Musik und rhythmischen Elementen auf die Bühne.

Aufführungsrechte beim Verlag für Kindertheater Weitendorf, Hamburg