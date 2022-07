Wie sieht eigentlich ein Echo aus? Und was passiert, wenn das Echo mutige und laut wird? Max gerät auf der Schatzsuche in einer Höhle in große Gefahr. Da kann nur das flauschige gelbe Wesen mit den großen Ohren helfen.

Vorlesestunde für Kinder ab 4 Jahren. Dauer ca. 45 Minuten. Mit Stempeln für den Treuepass. Die Teilnahme ist kostenlos. Ohne Anmeldung.