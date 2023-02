Das kleine Gespenst - Otfried Preußler

Das kleine Gespenst lebt auf der Burg Eulenstein. Durch einen Zufall geht sein größter Wunsch, die Welt endlich einmal bei Tag zu erleben, in Erfüllung.

Aber ein Gespenst am helllichten Tag, das bringt natürlich in der Stadt Eulenberg viel Aufregung, zumal gerade die Vorbereitungen für den großen historischen Festzug "325 Jahre - die Schweden kommen" getroffen werden. en schwedischen General Torsten Torstenson hatte das kleine Gespenst schon vor 325 Jahren kennengelernt... Nach all dem Trubel ist das kleine Gespenst überglücklich, dass es mit Hilfe seiner Freunde und durch den Rat des weisen Uhu-Schuhu schließlich wieder ein Nachtgespenst wird und in seine Truhe auf Burg Eulenstein zurückkehren kann.

Saal- & Kassenöffnung jeweils 30 Min. vor Vorstellungsbeginn. Keine Kartenzahlung möglich.