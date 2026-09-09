Das kleine Gespenst lebt auf Burg Eulenstein. Sein größter Traum ist es, seine Burg einmal am Tage zu erleben. Und eines Tages ist es so weit: Als das kleine Gespenst erwacht, ist es taghell.

Durch das Sonnenlicht wird das eigentlich schneeweiße Geistchen aber pechschwarz und erschreckt alle Dorfbewohner. Mit den Kindern Karl, Marie und Hannes sucht das kleine Gespenst verzweifelt nach einer Lösung. Für Kinder ab 6 Jahren.