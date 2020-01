„Das kleine Ich bin Ich“

"Hallo du, bin ich vielleicht wie du?" Ein kleines buntes Tier möchte so gern wissen, wer es ist. Aber niemand kann ihm so richtig helfen, denn es sieht ein bisschen anders aus als die Tiere, die es fragt. Es kann schwimmen - beinahe so gut wie Fische, es kann fliegen - fast wie Vögel, aber es macht alles ein bisschen anders. Das kleine Tier wird immer trauriger. "Kann mir denn wirklich keiner helfen?"