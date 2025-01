Ein kleines buntes Tier spaziert über eine Blumenwiese. Da trifft es einen Frosch, und der möchte wissen, was für ein Tier es ist. Das kleine Ich-bin-ich weiß darauf keine Antwort - und beschließt, irgendeinen zu finden, der ihm helfen kann. So trifft es auf viele Tiere, die ihm alle ähnlich sind - aber eben nur ein kleines bisschen. "Ob's mich etwa gar nicht gibt?" Da plötzlich trifft es die Erkenntnis wie ein Blitz: "Sicherlich gibt es mich: Ich bin ich!" Auf verspielt-tänzerisch-bewegte Weise fangen Isabelle Guidi und Lydia Müller die Poesie der wunderbaren Kinderbuchsprache ein. Die eigens für das Stück komponierte Musik umspielt ein jedes Wesen liebevoll in seiner Eigen-Art.