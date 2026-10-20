Kindertheater mit HERZeigen für Kinder ab 4 Jahren.

Das kleine Lumpenkasperle ist aus lauter bunten Stoffresten genäht und ist der beste Kamerad von dem Büblein. Doch eines Tages entdeckt Büblein viel schönere Spielfiguren in einem Schaufenster und wirft Lumpenkasperle einfach weg. Das Lumpenkasperle erlebt nun auf der Straße viele Abenteuer. Doch es sehnt sich nach Büblein zurück, dem es ähnlich geht. Ob die beiden wohl wieder zueinander finden?