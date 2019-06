Das Kriminal Dinner

Die Baronin von Zuckerberg hat zum Dinner geladen. Und dies nicht zum ersten Mal. Da fällt es selbst Sherlock Holmes und seinem treuen Begleiter Dr. Watson schwer die Einladung nochmals auszuschlagen. Doch was für die Beiden erst wie ein öder Abend schien, entwickelt sich zu einem Dinner mit Kriminalfall. Denn der Baron von Zuckerberg sollte an diesem Tag das Zeitlich segnen, ausgerechnet mit dem Gesicht in der Maultäschlesupp. Helfen Sie Sherlock und Watson dabei dem Täter auf die Spur zu kommen bei unserem schwäbischen Krimidinner.