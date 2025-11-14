Das Kriminal Dinner für Jung und Alt

Die Villa Hirzel in Schwäbisch Gmünd vereint stilvolles Ambiente, gehobene Gastronomie und kulturelle Vielfalt in perfekter Harmonie.

Direkt an der Rems gelegen und eingebettet ins grüne Gelände der Landesgartenschau, lädt das moderne Hotel-Restaurant mit seiner exklusiven Crossover-Küche zum Genießen ein – ein Ort, der Genuss und Erlebnis auf besondere Weise verbindet.

Genau hier wird Ihr Abend zu etwas ganz Besonderem: Willkommen beim Krimidinner in der Villa Hirzel! Tauchen Sie ein in eine Welt voller Spannung, Rätsel und bester Unterhaltung. Während ein geheimnisvoller Kriminalfall live um Sie herum gespielt wird, genießen Sie ein köstliches Mehrgänge-Menü, das alle Sinne verwöhnt. Verdächtige Gestalten, überraschende Wendungen und jede Menge Humor sorgen für ein unvergessliches Erlebnis.