Das Kriminal Dinner - für Jung und Alt

erleben Sie spannende Stunden bei unserem Krimidinner

bis

Hotel Alexa Edelfinger Str. 11-13, 97980 Bad Mergentheim

Das Hotel Alexa lädt Sie ein zu einem Abend der Extraklasse mit Garantie für Nervenkitzel und Gaumenfreuden!

Freuen Sie sich auf ein besonderes kulinarisches Erlebnis bei einem vorzüglichen 3-Gänge-Menü, welches das Krimispektakel in perfekter Symbiose umrahmt. In den charmanten Räumlichkeiten des Hauses können Sie in gemütlicher Atmosphäre rätseln und dem heimtückischen Mörder auf die Schliche kommen.

Wir freuen uns darauf, Sie demnächst zu unserem Krimidinner Bad Mergentheim begrüßen zu dürfen.

Info

Essen & Trinken, Theater & Bühne
