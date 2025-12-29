Das Kriminal Dinner für Jung und Alt

Erholung pur und Nervenkitzel – geht das? Natürlich! Bei unserem Krimidinner in der Burgschänke Hohenrechberg erleben Sie beides in perfekter Kombination.

Tauchen Sie ein in die Geschichte der Burg und genießen Sie das einzigartige Ambiente, während Sie sich einem packenden Kriminalfall stellen.

Lassen Sie sich von dem freundlichen Team mit kulinarischen Spezialitäten verwöhnen, denn ein köstliches Menü mit regionalen und saisonalen Speisen aus der Umgebung erwartet Sie. Doch während Sie schlemmen, können Sie auch Ihre detektivischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Rätseln Sie gemeinsam mit Ihren Mitstreitern und versuchen Sie, den mysteriösen Mordfall zu lösen – wird es Ihnen gelingen, den Täter zu entlarven?