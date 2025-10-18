Das Kriminal Dinner in Ansbach

Teilen Sie auch diese Leidenschaft für spannende Krimis und kulinarische Highlights? Dann freuen Sie sich auf ein spannendes Krimidinner!

Zu den historischen Perlen Frankens gehört unser Krimidinner Tatort Orangerie Ansbach. Als stilvoller Veranstaltungsort bekannt, ist die Gastronomie eine hochfrequentierte Lokalität für Kulturveranstaltungen, Tagungen, Feste und Feiern jeder Art.

Auch unser nervenkitzelndes Krimidinner Ansbach zieht die Besucher dieser ausgezeichneten Räumlichkeiten in den Bann. Dabei rätseln Sie gemeinsam an einem verzwickten Mordfall, den es so schnell wie möglich zu lösen gilt - aufgetischt von unseren hochkarätigen Künstlern. Um das ganze abzurunden, verwöhnt Sie das brillante Personal des Restaurants mit Hilfe eines vorzüglichen Gange-Menüs, das für zusätzlichen Gaumenkitzel sorgt.