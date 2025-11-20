Das Kriminal Dinner in Ansbach

Das Hürner, Hotel-Brauhaus befindet sich inmitten der Stadt Ansbach. Unsere charmante Gaststätte verwandelt sich beim Krimidinner Ansbach in den Schauplatz eines hinterhältigen Verbrechens.

Genießen Sie einen fesselnden Krimiabend mit herrlichen Speisen und stellen Sie dabei Ihre detektivischen Fähigkeiten unter Beweis.

Zwischen den spannenden Akten des Krimistücks servieren wir Ihnen ein hochwertiges Gänge-Menü, zubereitet von unserem talentierten Küchenteam. Lassen Sie sich von den traditionellen fränkischen Gerichten verwöhnen – doch seien Sie gewarnt: An diesem Abend wird mindestens einer seine letzte Mahlzeit zu sich nehmen. Wir freuen uns darauf, Sie schon bald bei unserem Krimidinner Ansbach begrüßen zu dürfen!