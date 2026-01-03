Das Kriminal Dinner in Ansbach

Teilen Sie auch diese Leidenschaft für spannende Krimis und kulinarische Highlights? Dann freuen Sie sich auf ein spannendes Krimidinner!

Erleben Sie einen mörderisch guten Abend im historischen Ambiente des Hotel & Landgasthof Bergwirt bei unserem Krimidinner Ansbach. Seit 1880 befindet sich der Landgasthof im Familienbesitz und wird bereits in der 4. Generation als Gastwirtschaft betrieben. Auch kulinarisch wird Ihnen von traditioneller fränkischer Küche wie zu Oma’s Zeiten bis hin zu überregionalen Leckereien alles geboten, was das Herz begehrt. Im Rahmen unseres Krimidinners wird Ihnen ein deliziöses Gänge-Menü zusammen mit einem grausamen Mordfall aufgetischt. Können Sie alle Zutaten erschmecken und den Mörder zugleich in die Schranken weisen?