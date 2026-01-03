Das Kriminal Dinner in Ansbach

bis

Landgasthof Bergwirt Herrieden Schernberg 1, 91567 Herrieden

Teilen Sie auch diese Leidenschaft für spannende Krimis und kulinarische Highlights? Dann freuen Sie sich auf ein spannendes Krimidinner! 

Erleben Sie einen mörderisch guten Abend im historischen Ambiente des Hotel & Landgasthof Bergwirt bei unserem Krimidinner Ansbach. Seit 1880 befindet sich der Landgasthof im Familienbesitz und wird bereits in der 4. Generation als Gastwirtschaft betrieben. Auch kulinarisch wird Ihnen von traditioneller fränkischer Küche wie zu Oma’s Zeiten bis hin zu überregionalen Leckereien alles geboten, was das Herz begehrt. Im Rahmen unseres Krimidinners wird Ihnen ein deliziöses Gänge-Menü zusammen mit einem grausamen Mordfall aufgetischt. Können Sie alle Zutaten erschmecken und den Mörder zugleich in die Schranken weisen?

Info

Landgasthof Bergwirt.jpg
Landgasthof Bergwirt Herrieden Schernberg 1, 91567 Herrieden
Essen & Trinken, Theater & Bühne
bis
Google Kalender - Das Kriminal Dinner in Ansbach - 2026-03-01 17:00:00 Google Yahoo Kalender - Das Kriminal Dinner in Ansbach - 2026-03-01 17:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Das Kriminal Dinner in Ansbach - 2026-03-01 17:00:00 Outlook iCalendar - Das Kriminal Dinner in Ansbach - 2026-03-01 17:00:00 ical

Tags