Das Kriminal Dinner in Bad Mergentheim

Willkommen bei Das Kriminal Dinner – der raffinierten Kombination aus interaktivem Theatererlebnis und kulinarischem Genuss! Während eines exzellenten Mehr-Gänge-Menüs entfaltet sich ein packender Kriminalfall direkt zwischen den Tischen.

Doch Vorsicht: Der Mörder sitzt vielleicht ganz in Ihrer Nähe! Gemeinsam mit einem professionellen Schauspielensemble werden die Gäste Teil der Ermittlungen – Spürsinn, Humor und ein gutes Gespür für Verdächtige sind gefragt.

Nach über 2.000 erfolgreichen Aufführungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz verwandelt sich nun auch das Hotel Alexa in Bad Mergentheim in einen Tatort, an dem ein rätselhafter Mordfall aufgeklärt werden muss.