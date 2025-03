Das Kriminal Dinner - Krimidinner für Jung & Alt

Das Escape Dinner - Escape Room in 3 Gängen

Geislingen an der Steige ist eine charmante Stadt in Baden-Württemberg, die für ihre malerische Landschaft und ihre historische Architektur bekannt ist. Die Stadt ist auch ein beliebtes Ziel für Wanderer und Naturliebhaber, die die idyllische Umgebung genießen möchten. Wenn Sie nach einem besonderen Erlebnis in Geislingen suchen, dann ist das Krimidinner im Hörners Landgasthof eine gute Wahl. Tauchen Sie ein in eine faszinierende Welt voller Intrigen und Geheimnisse und genießen Sie dabei ein köstliches Gourmet-Menü in gemütlicher Atmosphäre. Das Krimidinner Geislingen an der Steige ist eine perfekte Gelegenheit, um mit Freunden oder Familie eine unvergessliche Zeit zu verbringen und das kulinarische Angebot der Region zu entdecken.