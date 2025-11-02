Krimidinner mit Kitzel für Nerven und Gaumen.

Das Kriminal Dinner ‘Mord auf dem Atlantik‘ – das ist ein köstliches Gänge-Menü in stilvollem Ambiente umrahmt von einem spannenden Kriminalfall, das im Japengo in Tübingen stattfinden wird.

"Mord auf dem Atlantik"

Anker lichten, Leinen los - es geht auf große Fahrt! Eine Kreuzfahrt auf dem Atlantik - wer träumt nicht davon? Doch Vorsicht, bei dieser Kreuzfahrt läuft einiges aus dem Ruder!

Das perfekt geplante Captainsdinner mit köstlichem Essen, attraktivem Unterhaltungsprogramm und illustren Gästen steht an. Der Kreuzfahrtdirektor ist bestens aufgelegt, denn der Abend verspricht ein voller Erfolg zu werden. Doch was dann geschieht ist für alle Gäste ein Schock. Plötzlich taucht eine Leiche auf und der Abend wird zum tödlichen Fiasko.

Seien Sie auf der Hut: Niemand kann diesem mörderischen Komplott entrinnen und jeder ist verdächtig! Mitten auf offener See muss nun der Täter entlarvt werden bevor er erneut zuschlagen kann! Gelingt es Ihnen den Mörder zu fassen?

Bei diesem spannenden und humorvollen Krimidinner sitzen alle im selben Boot!

Das Gänge-Menü wird serviert vom Gastroteam im Japengo.