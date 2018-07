× Erweitern Das Kriminal Dinner

Das tödliche Vermächtnis

Inspektor Watson von Scotland Yard braucht Ihre Hilfe! Denn der Inspektor ist mit der Aufklärung eines kuriosen Mordfalls an einem schottischen Lord beschäftigt. Doch dieser scheint unlösbar zu sein. Der Tatbestand muss aufgerollt werden und dem Mörder muss auf die Schliche gekommen werden. Lassen Sie sich in eine Geschichte der zwanziger und dreißiger Jahre mitnehmen, in der Sie aktiv mitwirken können und es Ihnen möglicherweise gelingt den Täter selbst zu überführen.