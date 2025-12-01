Das Kriminal Dinner - Der Polterabend-Killer

Krimidinner mit Kitzel für Nerven und Gaumen.

Das Kriminaldinner ‘Der Polterabend-Killer‘ – das ist ein köstliches Gänge-Menü in stilvollem Ambiente umrahmt von einem spannenden Kriminalfall, das im Japengo in Tübingen stattfinden wird.

Der Polterabend von Madlen und Dennis soll ein unvergessliches Highlight werden. Mit Freunden, Verwandten und Kollegen will das junge Paar die bevorstehende Vermählung feiern.

Mitten in der Feier kommt es jedoch zu einem schrecklichen Zwischenfall. Ein nicht gerade unwichtiger Gast wurde ermordet. Nur gut, dass der Brautvater Hans-Peter Windisch Polizeihauptwachtmeister und Hobbyjäger ist.

Gemeinsam mit seinem Freund Kriminalkommissar Schimpanski will er den Täter überführen, um den Polterabend seiner Tochter zu retten.

Mit viel Humor nehmen Sie die Ermittlungen auf. Wird es den beiden Ermittlern gelingen den Fall zu lösen?

Das Gänge-Menü wird serviert vom Gastroteam des Japengo, das Kitzel für Nerven und Gaumen garantieren wird.