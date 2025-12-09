Das Kriminal Dinner

Man nehme eine Portion erstklassige Schauspieler, eine Messerspitze Mord, eine heiße Spur sowie unerwartete Wendungen und kombiniert all das mit einem köstlichen Gänge-Menü.

Schnappen Sie sich den Täter beim Kriminal Dinner im Hotel Restaurant Hirsch in Sinsheim: Silvie Breton, angehende Modedesignerin, erhält ein vermeintlich traumhaftes Praktikum bei der berühmten Mode-Ikone Charlotte Sandler. Doch der Glamourjob entpuppt sich als Albtraum. Helfen Sie Silvie bei der Lösung dieses verzwickten Falls und tauchen Sie ein in die Welt der Mode und des Glamours. Wir wünschen Ihnen einen mörderisch guten Abend!