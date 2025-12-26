Das Kriminal Dinner

werden Sie zum Meisterdetektiv und erleben Sie einen unvergleichlichen Krimidinner Abend!

bis

Hotel Rappen Rothenburg Vorm Würzburger Tor 6-10, 91541 Rothenburg ob der Tauber

In Bayern, an der Grenze zu Baden-Württemberg liegend, befindet sich unser Krimidinner Rothenburg. Ein packendes Krimitheater-Stück garniert mit feinstem kulinarischem Genuss wartet bereits auf Sie.

Seien Sie zu Gast im Hotel Rappen und erleben Sie einen Abend der Extraklasse. Lassen Sie sich in die nervenzehrende Welt böser Machenschaften entführen, rätseln Sie gemeinsam und führen Sie den brutalen Mörder hinters Licht! 

Mordsspaß, packende Unterhaltung und Gaumenspektakel garantiert! Jetzt Tickets oder Gutscheine sichern! 

Info

Hotel Rappen.jpg
Hotel Rappen Rothenburg Vorm Würzburger Tor 6-10, 91541 Rothenburg ob der Tauber
Essen & Trinken, Theater & Bühne
bis
Google Kalender - Das Kriminal Dinner - 2026-02-13 19:00:00 Google Yahoo Kalender - Das Kriminal Dinner - 2026-02-13 19:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Das Kriminal Dinner - 2026-02-13 19:00:00 Outlook iCalendar - Das Kriminal Dinner - 2026-02-13 19:00:00 ical
bis
Google Kalender - Das Kriminal Dinner - 2026-02-14 19:00:00 Google Yahoo Kalender - Das Kriminal Dinner - 2026-02-14 19:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Das Kriminal Dinner - 2026-02-14 19:00:00 Outlook iCalendar - Das Kriminal Dinner - 2026-02-14 19:00:00 ical

Tags