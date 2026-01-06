Das Kriminal Dinner

Direkt am Neckar Ufer befindet sich das Krimidinner Heilbronn im Restaurant Alte Reederei.

Das ehemalige Werkstattgebäude der Reederei Schwaben hat sich neu erfunden und vereint jetzt den Industrial-Style mit Nostalgie-Charme an einem der attraktivsten Orte in Heilbronn. Doch auch dieser Ort bleibt nicht von einem Mordfall verschont. Denn welcher Ort eignet sich besser für einen schaurigen Mordfall als die ehemalige Werkstatt einer Reederei direkt an einem Fluss. Die Stadt Heilbronn benötigt schleunigst Ihre Hilfe bei der Aufklärung dieses schaurigen Mordfalles. Stellen Sie Ihr Können als Hobbydetektiv unter Beweis und entlarven Sie den Mörder.

Sind Sie bereit für ein unvergessliches Abendteuer? Dann genießen Sie ein leckeres Gänge-Menü kombiniert mit bestem Krimitheater bei unserem Krimidinner Heilbronn.