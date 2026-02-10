Das Kriminal Dinner

1958, Paris, Nachkriegszeit. In einem der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt, dem Pariser Louvre, lädt Valérie La Voyante, unverzichtbare Kunsthistorikerin seit etlichen Jahren, zu einem Empfang ein.

Champagner wird ausgeschenkt, kleine Häppchen von Kellnern in Weste und Krawatte werden verteilt, denn die gesamte haute société der Stadt lässt sich so ein Event nicht entgehen.

Mesdames et Messieurs der vornehmen, exklusiven und kunstverständigen Runde treffen hier aufeinander und diskutieren und philosophieren über antike und zeitgenössische Kunst. Alle feiern ausgelassen, bis Madame La Voyante die überraschende Nachricht bekannt gibt, dass die berühmte „Mona Lisa“ nicht echt sei. Empörung geht durch die Reihen. Die Polizei wird gerufen um das Ganze aufzudecken.

Nachdem sich der erste Schock gesetzt hat, eilt sogleich die zweite skandalöse Nachricht herbei:

Eine Leiche!

Eine Leiche im Louvre! Wer hätte das für möglich gehalten? Doch bei diesem Krimidinner ist alles denkbar. Denn der Täter befindet sich noch im Gebäude. So ist es an Ihnen, diesen Fall zu lösen, denn die hiesige Polizei ist immer noch mit dem Auffinden der „Mona Lisa“ beschäftigt.

Sind Sie bereit für dieses Krimi-Rätsel?