Das Kunstdepot auf der Burg Hohenzollern im Zweiten Weltkrieg

Im Sommer 1942 erreichte ein Transport mit zahlreichen Kisten Burg Hohenzollern. Darin befanden sich herausragende Kunstschätze aus Kölner Museen. Unmittelbar nach Kriegsende interessierte sich der neu eingesetzte Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer dafür, der eine geheime Rettungsaktion in Auftrag gab. Zur gleichen Zeit tauchten französische Experten für Raubkunst auf der Burg auf. Der Reutlinger Fotograf Carl Näher dokumentierte 1946 die Kunstschätze für eine in Tübingen gezeigte Ausstellung.

Im Vortrag geht Volker Lässing dieser kaum bekannten Geschichte nach und macht dieses Kunstdepot auf dem Hohenzollern anhand zeitgenössischer Fotos – auch von Näher – anschaulich.

Der Referent studierte Betriebswirtschaft in Erlangen und Mannheim. Bis zu seiner Pensionierung war er an der Walther-Groz-Schule in Albstadt tätig. Lässing publizierte bislang u.a. über die „Kaiser-Wilhelm-Institute und ihre Nobelpreisträger in Hechingen, Haigerloch und Tailfingen“.