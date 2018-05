Das Labyrinth ist ein altes symbolisches Zeichen, das sich in verschiedenen Kulturen und Orten über den ganzen Erdball verstreut finden lässt. Es ist ein Weg der Erkenntnis, der grundlegende menschliche Lebenserfahrungen spiegelt. In der Gotik fand das Labyrinth Platz in der Bodengestaltung vieler Kathedralen. Labyrinthe haben wenig mit Irrgärten zu tun, in denen man sich verlaufen kann. Im klassischen Labyrinth gibt es nur einen Weg zur Mitte. Gernot Candolini, ein einzigartiger Kenner der Labyrinthe wird in seinem Diavortrag die Hintergrundinformationen zu diesem Symbol erzählen und die schönsten und interessantesten Labyrinthe aus aller Welt zeigen.Kooperationsveranstaltung mit der Buchhandlung Moritz und Lux.