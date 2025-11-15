Das Land meiner Träume

Eine Welt ohne Nationalstaaten öffnet sich, in der jeder nach seiner Fasson selig wird. Menschen schließen sich in kleinen Kommunen Gleichgesinnter zusammen.

In einer davon hadert der junge Samuel mit seinen Mitmenschen. Gemeinsam mit seinem treuen Freund Severin begibt er sich auf die Suche nach seinem – im doppelten Sinn – Platz in der Welt. Die Reise führt durch nicht-virtuelle Bubbles, fordernde Freiheiten und strenge Moralvorstellungen – eine nervenaufreibende Achterbahnfahrt auf der Suche nach sich selbst. Außergewöhnlich? Und wie! Dieses Hörspiel wurde im seltenen Surround-Format Ambisonics produziert – einem 360°-Klang aus den 1970ern. Wie ein Kino ohne Leinwand, umgeben von Lautsprechern – ein außergewöhnliches Hörspielerlebnis, das noch lange nachklingt.