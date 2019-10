Das lange Nachspiel einer kurzen Mitteilung

Noch ist die Welt in Ordnung. Fröhlich tänzelnd kommen die vier Freunde auf die Bühne. Vier, die ihre Beziehungen untereinander noch für gut und klar geregelt halten. Doch dann macht einer von ihnen eine kleine Bemerkung: Er trage sich mit dem Gedanken weg zu gehen. Sofort beginnt das Pingpong-Spiel der Gerüchte zwischen den Vieren. Hast du schon gehört? Jon (Thomas Georgi) will weggehen! Wie ein beiläufig geäußerter Gedanke sich verselbstständigt, Beziehungen durch einander wirbelt, Konflikte offenlegt und Fakten schafft, zeigt das Stück der Niederländerin Magne van den Berg. Wie bei einem Billardspiel wird oft über Bande gespielt. Man redet zuerst über den anderen statt mit ihm. Konfrontiert ihn dann aber mit den weiter getragenen Gerüchten und treibt ihn so vor sich her. Je mehr Alkohol aus der Getränke Säule abgezapft wird, desto mehr gerät die Stimmung in Schieflage. Konflikte brechen auf, die bisher unter den eingespielten Gewohnheiten gut verborgen geblieben waren.

Spiel: Thomas Georgi, Melissa Anna Schmidt, Urs Fabian Winiger, Marco Wittorf

Regie: Johanna Hasse

Ausstattung: Francoise Hüsges

Licht: Thoams Schik

Eine Koproduktion zwischen dem Theater unterm Dach Berlin und dem monsum.theater Hamburg. Gefördert von der Ilse und Dr. Horst Rusch- Stifftung.

Ein kluges Stück mit vier toll besetzten Schauspielern unter einer punktgenauen Regie. hamburgtheater online

Im Anschluss an die Vorstellung findet ein Publikumsgespräch mit dem Ensemble im KlubK statt, zu dem wir herzlich einladen!