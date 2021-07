Am 27. August 2021 findet die Vernissage zur Sonderausstellung "Das Laub gesammelt aus fünf Herbsten" (Oskar Pastior) in Zusammenarbeit mit dem Siebenbürgischen Museum Gundelsheim statt, die dann bis 26. September 2021 besucht werden kann. Die Kunstausstellung ist die Folgeausstellung zu der mit großem Erfolg gezeigten kulturhistorischen Ausstellung zum selben Thema – „Skoro damoi“! Hoffnung und Verzweiflung. Siebenbürger Sachsen in sowjetischen Arbeitslagern 1945 – 1949.