Das Leben der Zeichner*innen

Wie erleben Zeichnerinnen und Zeichner in Italien, Frankreich, Ungarn und Deutschland den Alltag, die gesellschaftlichen Entwicklungen und ihre persönliche Situation?

Vier europäische Gäste antworten in Gesprächen auf Mikro- und Makrofragen des Comic-Experten Stefan Dinter. Die Künstlerinnen und Künstler wechseln am Abend die Plätze. Jede und jeder stellt einmal ihre oder seine Arbeit vor und alle zeichnen live an einem gemeinsamen Bild. Mit Hanna Wenzel, Bruno Duhamel, Anita Benczur und Davide Reviati.

Bruno Duhamel ist der Autor von „Niemals“ („Jamais“), das 2020 mit dem Schülerpreis „Francomics“ des Institut français Deutschland ausgezeichnet wurde. Es erschien 2021 in der deutschen Übersetzung von Lilian Pithan im avant-verlag. Ein Comic, der die Schattenseiten des Klimawandels sensibel, aber auch mit einer Prise schwarzen Humor thematisiert.

Eine Veranstaltung der Stadtbibliothek Stuttgart in Zusammenarbeit mit dem EUNIC CLUSTER Stuttgart (IF Stuttgart, dem Italienischen Kulturinstitut Stuttgart, dem Ungarischen Kulturinstitut und dem Institut für Auslandsbeziehungen (IFA)).