Das Leben ist nicht Schwarz - Weiß

„DAS LEBEN IST NICHT SCHWARZ-WEISS“ Songs voller Seele & Geschichten mit Humor, Herz und Hirn – Konzertlesung mit Judy Bailey & Patrick Depuhl.

Judy und Patrick singen, lesen und berühren mit Humor, Herz und Hirn. Ihre Konzertlesungen gestaltet sich in einem einmaligen Bühnenbild, das in Staunen versetzt. Dabei hat das Künstlerpaar weder Angst, dorthin zu gehen, wo es wehtut - noch scheut es, Hoffnung zu verbreiten. Auch dann nicht, wenn sie von Wurzeln in der Sklaverei, oder Geheimnissen aus der Zeit des Nationalsozialismus erzählen. Äußerst persönlich, echt und einfühlsam.

Ein bewegender Dialog mit dem Herzen: Unerwartet verletzlich. Erstaunlich mutig. Wunderbar kraftspendend. Denn die meisten Dinge, die Gott schuf, da sind sie sich ziemlich sicher, sind erstaunlich bunt…

In Kooperation von Ev. Kirchengemeinde und Kath. KuR-Seelsorge. Treffpunkt: Evangelisches Gemeindehaus Bad Mergentheim, Eintritt frei