Das lebendige Buch - „Pausaner erzählen“

Eine Firma lebt von ihren Mitarbeitern. In der Stoffdruckfirma Pausa waren viele hochspezialisierte Arbeitskräfte notwendig, um die Idee des Musterentwurfs bis zum Stoffdruck umzusetzen. Ehemalige Mitarbeiter kommen an diesem Abend zu Wort und erzählen von ihrer verantwortungsvollen Arbeit bei der Pausa, geben Einblick in die Produktionsverfahren, berichten Anekdoten aus dem Arbeitsalltag und werden so zu wahrhaft lebendigen Büchern. Die musikalische Umrahmung erfolgt durch die JMS Steinlach, das Team der Stadtbücherei Mössingen sorgt für ein stimmungsvolles Ambiente und Verköstigung.