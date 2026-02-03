"Das Lernen lernen" mit Jürgen Möller

bis

Kurhaus Bad Mergentheim Lothar-Daiker-Straße 4, 97980 Bad Mergentheim

"Das Lernen lernen” ist eine Deutschlandtour, die Eltern hilfreiche Impulse gibt, wie sie ihre Kinder effektiv und stressfrei beim Lernen unterstützen können.

Alles für ein gemeinsames Ziel: Bessere schulische Leistungen und mehr Selbstvertrauen, während die Familie insgesamt eine entspanntere und harmonischere Lern-Atmosphäre erlebt.

Dazu erhalten Sie als Eltern von Jürgen Möller, einem erfahrenen Lehrer und Lernexperten, ganz praktische und wissenschaftlich fundierte Methoden, um den Lernalltag Ihrer Kinder zu verbessern. Wissenschaftlich fundiert, kurzweilig und humorvoll präsentiert.

Info

Vorträge & Lesungen
bis
