Das Leuchten in den Augen - Demenz begegnen

Entstanden ist die Ausstellung im Erzählcafé des Gerontopsychiatrischen Zentrums am Psychiatrischen Zentrum Nordbaden. Über Monate hinweg begleitete der Fotograf Sven Fritzsch die Sozialarbeiterin Monika Hanke bei der Erinnerungsarbeit mit Demenzerkrankten. Mit seiner Kamera fing er ganz besondere Augenblicke ein. Es entstanden bewegende Fotografien von Gesichtern, in denen das "Leuchten in den Augen" die geweckte Erinnerung widerspiegelt.