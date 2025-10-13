Das liebevolle Nein – der Schlüssel zur gesunden Beziehung

In einer Welt, in der das „Ja“ oft für Liebe steht, zeigt dieser Vortrag, warum ein liebevolles „Nein“ manchmal der größere Liebesbeweis ist. Michaela Klunker – Autorin, Mama und ehem.

Lehrkraft gibt Impulse, warum uns Grenzen setzen schwerfällt und wie ein klares „Nein“ unsere Beziehungen stärken kann. Ein respektvolles „Nein“ schafft Raum für Verständnis, Wachstum und ein gesundes Miteinander – für uns selbst, unsere Kinder und Partner:in.

Stadtschule Gaildorf Kanzleistr. 2, 74405 Gaildorf
