Das "Liebliche Taubertal" stellt sich vor

Ein kunterbuntes Showprogramm mit Akteuren aus den Mitgliedsgemeinden zeigt das „Liebliche Taubertal“ am Wochenende 11. und 12. Mai 2019 im „Schaufenster der Region“ auf der Bundesgartenschau in Heilbronn. So werden Theater- und Musicalszenen zu sehen sein, es gibt Musik von Spielmannszügen, Musikkapellen, Chören und Liedermachern sowie Vorführungen von Winzertänzern, Gardemädchen, Tanzschülern und „Hippen“-Bäckerinnen. In Anwesenheit der Weinkönigin und der Grünkernkönigin aus dem „Lieblichen Taubertal“ gibt es zudem viele interessante Informationen zur Ferienlandschaft.