Das Ligeti-Experiment

György Ligeti Concert Românesc, San Francisco Polyphony, Lontano

Lukas Ligeti Pattern Transformation

Kurt Laurenz Theinert Visual Piano

Malte Arkona Moderation

SWR Symphonieorchester

Baldur Brönnimann Dirigent

Alle zwei Jahre nimmt die ARD-Woche der Musik einen Komponisten oder eine Komponistin genauer unter die Lupe. 2023 – zu seinem 100. Geburtstag – ist das György Ligeti (1923 – 2006). Er gilt als einer der bedeutendsten Vertreter der Neuen Musik und als einer der kreativsten Komponisten-Köpfe des 20. Jahrhunderts. Seine Musik stellt unsere Ohren vor ganz besondere Herausforderungen. »Ich bin wie ein Blinder im Labyrinth, der sich herumtastet, immer neue Eingänge findet und in Zimmer kommt, von denen er gar nicht wusste, dass sie existieren«, beschrieb Ligeti 1993 seine Art zu komponieren. Vielen wurde Ligeti durch die Verwendung seiner Orchestermusik im Film »2001: Odyssee im Weltraum« von Stanley Kubrick bekannt.

Mit ihren irisierenden Flächen, vielfarbig glitzernden Wolken und langsam morphenden Klangkreaturen versetzt Ligetis Musik in Staunen. Das SWR Symphonieorchester nimmt bei diesem Konzertprojekt den Titel »Das Ligeti-Experiment« wörtlich und integriert das Publikum in eine Klangflächen-Komposition. Wenn Lichtkünstler Kurt Laurenz Theinert live zur Musik auf seinem Visual Piano spielt, werden Klänge zu optischen Elementen, die sich in Form und Farbe durch den ganzen Raum bewegen und Ligetis Klängen eine neue Dimension verleihen.

Ein Konzert für Schüler ab Klasse 6, Jugendliche und Erwachsene