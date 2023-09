"Das Lindle – Gartenstadt oder Vorstadt mit viel Grün?"

Anlass des Vortrags ist das 90-jährige Jubiläum der Siedlung Lindle. Damals stand die 1902 begründete deutsche Gartenstadt-Bewegung in voller Blüte. Das bekannteste Beispiel ist wohl Dresden-Hellerau, aber auch Stuttgart-Luginsland zählt dazu. Welchen Platz hier die "Grüne Vorstadt Lindle" einnimmt, ob sich in ihr städtebauliche oder architektonische Besonderheiten finden lassen, wie man in den Anfangsjahren im "Lindle" wohnte und manches mehr – darüber berichtet der Vorsitzende des Schwäbischen Heimatbundes Dr. Bernd Langner in seinem Vortrag.