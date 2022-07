Das literarisch-künstlerische Projekt

Ein Projekt der get shorties Lesebühne und des maringo Verlags in Kooperation mit dem Kulturamt und der Staatsgalerie Stuttgart.

Nach dem tollen Erfolg und der großen Nachfrage in den letzten Jahren gibt es auch dieses Jahr wieder die „shorties-to-go Schreibbude und wieder Sonntags von 13.30-16.30 Uhr vor der Staatsgalerie Stuttgart.Das Schreiben auf den alten mechanischen Schreibmaschine und das Klackern der Tasten wird nun vor dem Eingangsbereich der Staatsgalerie Stuttgart wiederhallen und dort einen künstlerischen Takt angeben. So können Sich alle BesucherInnen der Staatsgalerie vor dem Eingang eine Geschichte oder ein Gedicht wünschen und diese nach ihrem Besuch dort abholen und mitnehmen. Neu ist, dass auch noch gelegentlich eine junge Grafikkünstlerin dabei ist, und auf Wunsch Postkarten und Geschichten illustriert.. so wird der Wunschtext zum persönlichen Kunstobjekt.Am Sonntag den 14. September werden drei get shorties AutorInnen und eine Grafikerin die Stuttgarterin Atthaya Suaysom www.mayha-suaysom.com vor der Staatsgalerie am „Schreibtisch“ Platz nehmen und unter dem Projektnamen „Schreibbude“ für alle BesucherInnen auf Wunsch, Kurzgeschichten, Gedichte, Limericks oder Briefe auf ihren mechanischen Schreibmaschinen schreiben. Es dürfen Stichwörter oder Themen vorgegeben werden und die Autoren schreiben dann darauf los und nach etwa 30 Minuten darf dann der Text abgeholt werden… was auch immer dabei rauskommt. Es wird live geschrieben und es entstehen einzigartige Originale. Das ist schon etwas Besonderes und erfordert höchste Kreativität der Autoren. Dazu dann passende kleine Zeichnungen der Künstlerinnen.Aber als get shorties Lesebühnenautoren sind sie das gewohnt, viel, schnell, alltagsnah und witzig zu schreiben und wie auch immer das gelingt, es macht Spaß und ist eben dann doch was ganz besonderes. Kommen sie also hin und wünschen sich eine Geschichte.Die Schreibbude findet wenn möglich draußen vor dem Eingangsbereich statt, nur falls der Himmel uns auf den Kopf fallen sollte, werden wir drinnen im Foyer für sie sitzen und tippen!