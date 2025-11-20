Kennen Sie das nicht auch? Geschirr gespült, eine Erfindung gemacht, die Welt gerettet – und keiner hat auch nur ein Wort des Lobes für Sie übrig! Das geht auch anders!

Das Lobbüro hat sich der Mission verschrieben, all die individuellen Vorzüge der vorbei – schauenden Besucher ans Licht zu fördern und endlich angemessen zu würdigen.

Von Fenster zu Fenster, immer aufs Neue überrascht von schrulligen Figuren, die undurchsichtige Fragen stellen, verworrene Geschichten erzählen oder zu kleinen Aktionen auffordern, wandert der geneigte Zuschauer um die übersichtliche Kleinbehörde herum, stetig seiner

höchstpersönlichen Lobhudelei entgegen.

Unsere Experten für angewandte Anerkennung werden nicht eher ruhen, bis alle Beteiligten gebauchpinselt und schulterbeklopft, gestärkt und gut unterhalten wieder ihrer Wege gehen.

Für Kinder in Begleitung / Familien

Interaktives Spiel mit 3 bis 5 Zuschauern

auf einem Rundgang à 20 Minuten